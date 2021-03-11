Матери Антона Вайно и Дениса Мантурова оказались бенефициарами сети АЗС с крупной выручкой
Родственники главы администрации президента России Антона Вайно и глава Минпромторга Дениса Мантурова оказались бенефициарами крупного продавца топлива и владельца сети АЗС
Родственники главы администрации президента России Антона Вайно и глава Минпромторга Дениса Мантурова оказались бенефициарами крупного продавца топлива и владельца сети АЗС. Речь идет о группе компаний «Трасса» с выручкой более 60 млрд рублей. Доли в этом бизнесе в родственников высокопоставленных чиновников оказались в то время, когда у «Трассы» возникли проблемы с кредиторами.
Компания «Трасса» была основана Николаем Дорошенко и Александром Хмуру в 1997 году. Тогда она входила в группу компаний «Магистраль» и управляла сетью заправок ТНК. В 2001 году ТНК начала модернизировать свои АЗС и добавила к заправочным комплексам павильоны с кафе и магазином. Продажи топлива после этого выросли в два раза, а владельцы «Трассы» решили открыть собственную сеть заправок, воспользовавшись опытом ТНК.
Новые структуры группы оформили на жену Александра Хмуры, а также на дочерей самого Хмуры, Николая Дорошенко и Елены Пятницкой. Сейчас у «Трассы» 54 собственных АЗС в Москве и Подмосковье. Также компания обеспечивает топливом 5 тысяч партнерских заправок.
«Отрытые медиа» сообщают, что при миллиардной выручке основатели компании и их родственники ведут скромный образ жизни. Они ездят на недорогих машинах и живут в обычных спальных районах Москвы.
В 2014 году у «Трассы» начались финансовые проблемы на фоне экономического кризиса, который начался после присоединения Крыма и введения первых антироссийских санкций.
Из-за высокой ключевой ставки, которую установил Центробанк РФ, и обвала рубля многие банки тогда заморозили кредитование бизнеса. Кредитором «Трассы» был Банк Москвы, который в то время уже перешел под контроль государственного ВТБ.
Банк Москвы выдал сети АЗС первый транш на 500 млн рублей из общего кредита на 1,5 млн рублей, а остальные деньги переводить отказался. В итоге в «Трассы» появилась просрочка, а кредиторы стали требовать погашения других займов. По результатам двухлетних переговоров компания договорилась с банками о реструктуризации долга.
Данные о залогах из реестра Федеральной нотариальной палаты, а также сведения о залогах из базы ЕГРЮЛ и материалы арбитражных судов позволили «Открытым медиа» увидеть нынешнюю структуру «Трассы». Из этих сведений следует, что во время ведения переговоров о реструктуризации долга 50% акций одной из ключевых компаний ГК «Трасса» - ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» - оказались у Евгения Максимова - сослуживца министра Дениса Мантурова и управляющего его активами.
В конце 2019 года в списке совладельцев «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» появились мать главы Минпромторга Тамара Мантурова (35%) и мать главы администрации президента Антона Вайно Татьяна Ежевская (15%).
Собеседники издания отмечают, что после передачи долей в «Трассе» родственникам высокопоставленных чиновников компания и смогла договориться с кредиторами. На каких условиях Ежевская и Мантурова стали бенефициарами «Трассы» и принимают ли они участие в управлении группой, выяснить не удалось.