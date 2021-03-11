Меню
Бизнес
Дело Ликсутова живет и процветает – но пока не расследуется
11 марта 2021, 12:43

Матери Антона Вайно и Дениса Мантурова оказались бенефициарами сети АЗС с крупной выручкой

Родственники главы администрации президента России Антона Вайно и глава Минпромторга Дениса Мантурова оказались бенефициарами крупного продавца топлива и владельца сети АЗС

Матери Антона Вайно и Дениса Мантурова оказались бенефициарами сети АЗС с крупной выручкой
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Родственники главы администрации президента России Антона Вайно и глава Минпромторга Дениса Мантурова оказались бенефициарами крупного продавца топлива и владельца сети АЗС. Речь идет о группе компаний «Трасса» с выручкой более 60 млрд рублей. Доли в этом бизнесе в родственников высокопоставленных чиновников оказались в то время, когда у «Трассы» возникли проблемы с кредиторами.

Компания «Трасса» была основана Николаем Дорошенко и Александром Хмуру в 1997 году. Тогда она входила в группу компаний «Магистраль» и управляла сетью заправок ТНК. В 2001 году ТНК начала модернизировать свои АЗС и добавила к заправочным комплексам павильоны с кафе и магазином. Продажи топлива после этого выросли в два раза, а владельцы «Трассы» решили открыть собственную сеть заправок, воспользовавшись опытом ТНК.

Новые структуры группы оформили на жену Александра Хмуры, а также на дочерей самого Хмуры, Николая Дорошенко и Елены Пятницкой. Сейчас у «Трассы» 54 собственных АЗС в Москве и Подмосковье. Также компания обеспечивает топливом 5 тысяч партнерских заправок.

«Отрытые медиа» сообщают, что при миллиардной выручке основатели компании и их родственники ведут скромный образ жизни. Они ездят на недорогих машинах и живут в обычных спальных районах Москвы.

В 2014 году у «Трассы» начались финансовые проблемы на фоне экономического кризиса, который начался после присоединения Крыма и введения первых антироссийских санкций.

Из-за высокой ключевой ставки, которую установил Центробанк РФ, и обвала рубля многие банки тогда заморозили кредитование бизнеса. Кредитором «Трассы» был Банк Москвы, который в то время уже перешел под контроль государственного ВТБ.

Банк Москвы выдал сети АЗС первый транш на 500 млн рублей из общего кредита на 1,5 млн рублей, а остальные деньги переводить отказался. В итоге в «Трассы» появилась просрочка, а кредиторы стали требовать погашения других займов. По результатам двухлетних переговоров компания договорилась с банками о реструктуризации долга.

Данные о залогах из реестра Федеральной нотариальной палаты, а также сведения о залогах из базы ЕГРЮЛ и материалы арбитражных судов позволили «Открытым медиа» увидеть нынешнюю структуру «Трассы». Из этих сведений следует, что во время ведения переговоров о реструктуризации долга 50% акций одной из ключевых компаний ГК «Трасса» - ООО «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» - оказались у Евгения Максимова - сослуживца министра Дениса Мантурова и управляющего его активами.

В конце 2019 года в списке совладельцев «Комплекс-Стройматериалы-Овражки» появились мать главы Минпромторга Тамара Мантурова (35%) и мать главы администрации президента Антона Вайно Татьяна Ежевская (15%).

Собеседники издания отмечают, что после передачи долей в «Трассе» родственникам высокопоставленных чиновников компания и смогла договориться с кредиторами. На каких условиях Ежевская и Мантурова стали бенефициарами «Трассы» и принимают ли они участие в управлении группой, выяснить не удалось.

Материалы по теме
Управляющий активами главы Минпромторга планирует построить яхт-клуб в Нижнем Новгороде
Глава Минпромторга рассказал об источниках своего дохода и бизнесе семьи
19-летняя дочь вице-губернатора Петербурга получила долю в фирме, поставляющей медоборудование в больницы
Сейчас на главной
Россияне задолжали банкам по кредитным картам 1,64 трлн рублей
кредиты
Россияне задолжали банкам по кредитным картам 1,64 трлн рублей
Так, в первом квартале 2020 года до введения антикоронавирусных ограничений объем кредитов по картам вырос на 48 млрд рублей, а во втором квартале объем кредитов сократился на 42,7 млрд рублей
Общество
«Важные истории» рассказали о связях нового замдиректора ФСБ с криминальными авторитетами
«Важные истории» опубликовали расследование про нового заместителя директора ФСБ России Сергея Ковалева. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе
СКР возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян
сестры хачатурян
СКР возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян
Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело против жителя Москвы Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми. Девушки находятся под стражей по обвинению в убийстве, совершенном в сговоре
Власти США из-за пандемии коронавируса выплатят гражданам по 1400 долларов
карантин
Власти США из-за пандемии коронавируса выплатят гражданам по 1400 долларов
Конгресс США утвердил план поддержки экономики страны, реализация которого обойдется властям в 1,9 трлн долларов. Этот план среди прочего предполагает прямые выплаты гражданам по 1400 долларов
Станислав Черчесов сообщил о возвращении Артема Дзюбы в сборную
сборная России по футболу
Станислав Черчесов сообщил о возвращении Артема Дзюбы в сборную
Дзюба сыграет в ближайших трех матчах в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. 24 марта Россия сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией, а 30 марта - со Словакией
Компания Google выплатила штраф отказ фильтровать контент
роскомнадзор
Компания Google выплатила штраф отказ фильтровать контент
Ранее Google уже заплатила российским властям штраф за неудаление запрещенного контента, однако вскоре в отношении сервиса было возбуждено дело о повторном нарушении. Компании тогда назначили еще один штраф 1,5 млн рублей
НДФЛ отменят, но не для всех
налоги
НДФЛ отменят, но не для всех
От уплаты налога предлагается освободить россиян с годовым доходом менее 204 тысяч рублей или менее 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных граждан вводится новая прогрессивная шкала подоходного налога, растущая в зависимости от размера доходов
Москвичей испортил парковочный вопрос
парковки
Москвичей испортил парковочный вопрос
С 5 апреля в Москве точечно подорожают платные парковки, а также вырастет стоимость эвакуации автомобилей. Ощутимее всего достанется жителям центра. Департамент транспорта называет эти меры регулятором свободных мест на парковках
Не можешь победить коррупцию - отмени наказание за взятки
коррупция
Не можешь победить коррупцию - отмени наказание за взятки
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, парламентариев, силовиков, сотрудников госкомпаний и избирательных комиссий от ответственности за «случайную» взятку
Авторская колонка
Тварь этапная
Моя рука непроизвольно поменяла букву «е» на «а» в заголовке статьи о моём конвоировании из в СИЗО-1 города Твери. Силовики делают всё, чтобы унизить твоё человеческое достоинство, пока ты выпадаешь из поля зрения общественности во время этапа
Шестун Александр
Спасение избиваемого - дело рук самого избиваемого
акции протеста
Спасение избиваемого - дело рук самого избиваемого
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам «вплотную приближаться» к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов
Президент Украины объявил войну дезинформации и пропаганде Кремля
государственная пропаганда
Президент Украины объявил войну дезинформации и пропаганде Кремля
Владимир Зеленский анонсировал деятельность Центра противодействия дезинформации и выразил надежду на то, что эта организация станет «международным хабом противодействия пропаганде и дезинформации во всем мире»
Авторская колонка
Поучительная история о том, как государство на последней стадии деградации может испортить хорошее дело
В мире пандемия пошла на спад. Заболеваемость в среднем снизилась в 2 раза, что говорит о том, что уходит вторая волна коронавируса. Но давайте посмотрим на статистику covid-19 statistics - берём среднее за 7 дней на последнем пике и среднее за последнюю неделю ...
Гудков Дмитрий
Госуслуги в обмен на биометрию
госуслуги
Госуслуги в обмен на биометрию
В правительстве считают, что сбор биометрических данных граждан идет очень медленно, и предложили ускорить этот процесс «административными мерами». Одной из этих мер является закрытие удаленного доступа к государственным услугам
Российские власти решили ввести «налог на блогеров»
блогеры
Российские власти решили ввести «налог на блогеров»
Согласно данным компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Многие из них получают деньги за рекламу на личные счета, а Налоговая служба такие платежи не квалифицирует как коммерческие
В России вакцинация от коронавируса может стать регулярной
вакцина от коронавируса
В России вакцинация от коронавируса может стать регулярной
Вакцинация от коронавирусной инфекцией в России может стать регулярной. Об этом сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова
Общество
Западные правозащитные организации потребовали от ООН осудить уголовное преследование Любови Соболь
Десятки правозащитных организаций из 25 стран мира обратись в ООН с призывом осудить уголовное преследование юриста ФБК и потребовать от российских властей ее освобождения
Власти Греции анонсировали открытие границ для всех иностранцев
туризм
Власти Греции анонсировали открытие границ для всех иностранцев
Власти Греции анонсировали открытие границ для всех иностранных туристов до конца весны. Въезд будет открыт в случае благоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу