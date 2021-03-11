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Общество
4 млрд оттенков коррупции
11 марта 2021, 11:59

«Важные истории» рассказали о связях нового замдиректора ФСБ с криминальными авторитетами

«Важные истории» опубликовали расследование про нового заместителя директора ФСБ России Сергея Ковалева. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе

«Важные истории» рассказали о связях нового замдиректора ФСБ с криминальными авторитетами
Фото: Twitter (фото Борис Ярков)

«Важные истории» опубликовали расследование про нового заместителя директора ФСБ России Сергея Ковалева. Он был назначен на эту должность президентом Владимиром Путиным на прошлой неделе.

Как оказалось, имя высокопоставленного силовика упоминалось в материалах нескольких громких уголовных дел. Журналисты выяснили, что Сергей Королев оказался связан известными лидерами преступного мира, которых обвиняют в заказных убийствах и похищениях людей.

По данным «Важных историй», Сергей Королев был связан с Олегом Маковозом по кличке Маклауд – лидером «братской» преступной группировки , которая действовала не только в Иркутской области, но и в Санкт-Петербурге.

Олег Маковоз руководил охранной фирмой «Стронг» в Санкт-Петербурге, в которой работали бывшие бойцы спецназа. Последние оказались причастны к серии громких заказных убийств. Сам авторитет был осужден за убийство лидера «казанской» ОПГ Рустама Равилова.

В ходе расследования деятельности «братской» ОПГ сотрудники уголовного розыска ГУВД Санкт-Петербурга выяснили, что авторитет тесно общался с Сергеем Королевым, который в то время работал в Службе экономической безопасности (СЭБ) УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Их отношения силовики охарактеризовали как «взаимовыгодное сотрудничество».

Из-за «дела Маковоза» Сергей Королев написал рапорт о переходе в действующий резерв Федеральной налоговой службы (ФНС), которой тогда руководил Анатолий Сердюков. Последний приходился зятем экс-премьеру Виктору Зубкову, с которым отец Королева вместе охотился. Позже Сердюков возглавил Министерство обороны, а Королев стал его советником и курировал разведку (ГРУ).

Журналисты также узнали, что Сергей Королев был связан с петербургским «авторитетным бизнесменом» Геннадием Петровым, а также «был обязан» обвиняемому в нескольких убийствах Аслану Гагиеву, который в 2018 году был экстрадирован в Россию из Австрии.

Собеседники издания рассказали, что в ФСБ знали о знакомстве Гагиева и Королева, а когда силовика вызвали на беседу к директору службы Александру Бортникову, тот «поступил по-мужски» и сразу все подробно рассказал.

«В каких бы связях его ни уличали, каждый раз это сходило Королеву с рук и, наоборот, даже усиливало его авторитет среди коллег», - отмечают авторы расследования о замдиректора ФСБ. Знакомые силовика объяснили этот факт тем, что в отличие от других, Королев никогда не был замечен в «скотстве и предательстве», а Владимир Путин «таких ценит».

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