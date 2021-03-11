В Красноярске против местного ресторатора возбудили дело из-за прошлогоднего поста о полиции
В Красноярске в отношении ресторатора Владимира Владимирова завели дело за его пост в Instagram о полиции, который он написал еще год назад. Правоохранительные органы усмотрели в этой публикации признаки оскорбления сотрудников МВД
В Красноярске в отношении ресторатора Владимира Владимирова завели дело за его пост в Instagram о полиции, который он написал еще год назад. Правоохранительные органы усмотрели в этой публикации признаки оскорбления сотрудников МВД.
Владимир Владимиров опубликовал пост, на котором изображены трое полицейских с плакатами, призывающими людей не выходить из дома в период пандемии. Под фотографией была неприличная надпись в адрес силовиков.
Ресторатор отметил, что надпись под снимком он просто не заметил, а затем удалил свой пост, сообщает портал NGS24.RU.
«Почему дело завели почти через год после того поста — я не знаю. Возможно, потому что я последнее время пишу про [губернатора края Александра] Усса и [вице-губернатора Сергея] Пономаренко», - предположил Владимиров.
В отношении ресторатора силовики возбудили административное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды, а также «унижения человеческого достоинства». Максимальное наказание по этой статье составляет административный арест на 15 суток.