В ФК «Локомотив» 23 сотрудника одновременно уволились из-за футболки с матерной надписью
Московский футбольный клуб «Локомотив» одновременно покинули 23 сотрудника пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента. Все эти сотрудники написали заявления об уходе по собственному желанию
Московский футбольный клуб «Локомотив» одновременно покинули 23 сотрудника пресс-службы, дизайна, SMM и IT-департамента. Все эти сотрудники написали заявления об уходе по собственному желанию.
Как сообщает портал Championat.com, причиной массового увольнения стала фотография, на которой сотрудники позируют в одинаковых футболках с нецензурной надписью. На футболках напечатана фраза бывшего директора по внутренним коммуникациям Николая Комарова, которую он произнес год назад в общем чате, после чего она стала крылатой и превратилась во «внутренний» девиз.
Сотрудники заказали футболки с крылатой фразой своего начальника и таким образом решили с ним попрощаться, когда тот увольнялся, отмечает телеграм-канал Baza.
Один из сотрудников выложил эту фотографию в социальные сети, из-за чего в клубе разгорелся скандал. В итоге всем, кто был на этом снимке, пришлось написать заявления об уходе.