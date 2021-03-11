СКР возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми
Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело против жителя Москвы Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми. Девушки находятся под стражей по обвинению в убийстве, совершенном в сговоре
Следственный комитет России посмертно возбудил уголовное дело против жителя Москвы Михаила Хачатуряна, который был убит собственными дочерьми. Девушки с 2018 года находятся под стражей по обвинению в убийстве, совершенном по предварительному сговору.
Один из адвокатов, который попросил не называть его имени, сообщил РИА Новости, что дело в отношении Хачатуряна возбуждено по нескольким статьям. Это «Истязание», «Насильственные действия сексуального характера» и «Понуждение к действиям сексуального характера». Потерпевшими по этому делу должны стать дочери покойного.
Официально Следственный комитет пока не прокомментировал данную информацию.
Михаил Хачатурян был найден мертвым около двери своей квартиры 27 июля 2018 года. По версии следствия, мужчину зарезали трое его дочерей. В ходе следствия выяснилось, что девочки в течение долгих лет терпели издевательства со стороны отца и терпели сексуальное насилие.
Сначала Генпрокуратура требовала переквалифицировать обвинение на необходимую самооборону, но затем утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве в сговоре.