«Аэрофлот» продал властям Сахалина 51% акций авиакомпании «Аврора» за один рубль
Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас министр транспорта России Виталий Савельев сообщил президенту Владимиру Путину, что правительства Сахалина купило региональную авиакомпанию за 1 рубль
«Аэрофлот» продал правительству Сахалинской области 51% акций авиакомпании «Аврора». Актив был продан за символический один рубль.
Бывший гендиректор «Аэрофлота», а сейчас министр транспорта России Виталий Савельев сообщил президенту Владимиру Путину, что правительства Сахалина купило региональную авиакомпанию за 1 рубль, сообщает РБК.
Контрольный пакет акций планируется разделить между регионами Дальневосточного ФО, а правительства этих субъектов должны будут внести в уставной капитал «Авроры» блокпакеты региональных авиакомпаний.
Напомним, что власти планируют создать на базе «Авторы» единую дальневосточную авиакомпанию путем слияния нескольких перевозчиков. Основной целью новой авиакомпании будет снижение стоимости перелетов и выполнение рейсов по «социально значимым» маршрутам.