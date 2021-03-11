Дом отравленного «Новичком» Сергея Скрипаля выставят на продажу
Муниципальный совет английского графства Уилтшир решил купить дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен боевым ядом «Новичок», в Солсбери
Муниципальный совет английского графства Уилтшир решил купить дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, который был отравлен боевым ядом «Новичок», в Солсбери.
По данным BBC News, местные власти решили выкупить дом на Кристи-Миллер-роуд с одобрения соседей Сергея Скрипаля. В планах чиновников, перестроить и отремонтировать здание, чтобы выставить объект на продажу.
Муниципальный совет планирует продать дом Сергея Скрипаля по схеме совместного владения, которая предполагает, что объект должен использоваться только как жилая недвижимость, а не как офис или магазин.
Также запрещается сдавать «дом Скрипаля» в субаренду и зарабатывать на его истории.
Напомним, что осужденный за шпионаж в пользу Запада экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком» в марте 2018 года. Следы яда также были обнаружены в их доме на Кристи-Миллер-роуд. После лечения Скрипали сменили место жительства, которое держится в тайне.