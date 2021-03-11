11 марта 2021, 07:51
Власти США из-за пандемии коронавируса выплатят гражданам по 1400 долларов
Конгресс США утвердил план поддержки экономики страны, реализация которого обойдется властям в 1,9 трлн долларов. Этот план среди прочего предполагает прямые выплаты гражданам по 1400 долларов
Фото: sharij.net
Конгресс США утвердил план поддержки экономики страны, реализация которого обойдется властям в 1,9 трлн долларов. Этот план среди прочего предполагает прямые выплаты гражданам по 1400 долларов.
План поддержки экономики в период пандемии коронавируса был принят голосами 220 членов палаты представителей. Против выступили 211 парламентариев, сообщает Reuters.
Так, власти планируют выделить 400 млн долларов на прямые выплаты американцам, что должно повысить покупательскую способность. Кроме того, до сентября планируется продлить выплаты пособий по безработице в размере 300 долларов в неделю.
Президент США Джо Байден обещал подписать план помощи американским гражданам и спасения экономики страны в ближайшее время.