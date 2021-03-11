Польша обвинила российского дипломата в распространении коронавируса и выслала его из страны
Власти Польши объявили российского консула персоной нон грата в ответ на высылку из Москвы своих дипломатов из-за их участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального. в Варшаве заявили, что российский чиновник нарушил антикоронавирусные требования
Власти Польши объявили российского консула персоной нон грата в ответ на высылку из Москвы своих дипломатов из-за их участия в протестной акции в поддержку Алексея Навального. в Варшаве заявили, что российский чиновник нарушил антикоронавирусные требования.
Польские спецслужбы обвинили российского консула в распространении коронавируса COVID-19. По версии властей, сотрудник посольства заразился коронавирусом, но не соблюдал режим самоизоляции, сообщает RMF24.
Нарушителем оказался Игорь Ощепков, который работал консулом в Познани. Дипломат получил положительный результат теста на коронавирус, отказался самоизолироваться и посещал общественные места. За три дня до получения положительного теста COVID-19 был обнаружен у супруги Ощепкова, а позднее и у его дочери.
Польские власти назвали поведение российского дипломата безответственным и опасным, так как отказ от самоизоляции мог стать причиной заражения коронавирусом других людей.
Игорь Ощепков был выслан из Польши в феврале. это стало ответом на высылку из России польских дипломатов, которых обвинили в участии в протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.