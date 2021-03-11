11 марта 2021, 04:16
Режиссер Владимир Меньшов пойдет в депутаты от «Справедливой России – За правду»
Известный режиссер и актер Владимир Меньшов заявил о планах баллотироваться в депутаты Государственной думы. На выборы он пойдет от объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»
Фото: ТАСС
Известный режиссер и актер Владимир Меньшов заявил о планах баллотироваться в депутаты Государственной думы. На выборы он пойдет от объединенной партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду».
О выдвижении Владимира Меньшова сообщил сопредседатель партии Захар Прилепин, пишет Znak.com. Сам режиссер пока данную информацию не прокомментировал.
Владимир Меньшов снял такие фильмы, как «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», который стали классикой советского, а затем и российского кино. За картину «Москва слезам не верит» он получил американскую премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».