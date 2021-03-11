В Обнинске суд опубликовал решение по иску за сутки до его рассмотрения
В декабре 2020 года сотрудники Обнинского горсуда опубликовали на сайте решение об удовлетворении иска Роскомнадзора к Артему Майнасу, хотя судебное разбирательство по этому делу еще не было завершено
В Обнинске суд «вынес» решение по иску Роскомнадзора к краеведу Артему Майнасу за сутки до его рассмотрения. Проверка показала, что это произошло не из-за технической ошибки.
В декабре 2020 года сотрудники Обнинского горсуда опубликовали на сайте решение об удовлетворении иска Роскомнадзора к Артему Майнасу, хотя судебное разбирательство по этому делу еще не было завершено.
Обнинский горсуд признал Артема Майнаса виновным в нарушении закона «О персональных данных» из-за публикаций фотографий надгробий с местного кладбища. Роскомнадзор считает, что публикация фото могил с надгробиями нарушает закон о защите персональных данных.
Краевед подал жалобу в управление Судебного департамента Верховного суда по Калужской области, который пришел к выводу, что публикация вердикта «заранее» не была результатом технического сбоя, сообщают «Открытые медиа».
По данным судебного департамента, карточка дела была ошибочна заполнена сотрудником аппарата судьи Марины Кузнецовой. По какой причине это было сделано, не сообщается.
При этом в Обнинском горсуде утверждали, что решение до рассмотрения иска появилось на сайте из-за технического сбоя.
Артем Майнас также отметил, что наказание для сотрудницы, которая допустила ошибку, должен определить председатель Обнинского городского суда.