Группа компаний «Аэрофлот» получила убыток в 123 млрд рублей из-за пандемии
Группа компаний «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Победа», «Россия» и сам «Аэрофлот», отчиталась об убытке в размере 123 млрд рублей по итогам 2020 года
Группа компаний «Аэрофлот», в которую входят авиакомпании «Победа», «Россия» и сам «Аэрофлот», отчиталась об убытке в размере 123 млрд рублей по итогам 2020 года. Финансовые потери в компании объяснили пандемией коронавируса и приостановкой международного авиасообщения.
Чистый убыток по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил 123 млрд рублей против чистой прибыли в 13,5 млрд рублей годом ранее.
Скорректированный чистый убыток без учета неденежной переоценки валютных обязательств по лизингу составил 113,1 млрд рублей. Что касается выручки входящих в группу авиакомпаний, то она сократилась на 55,4% по сравнению с 2019 годом и составила 302,1 млрд рублей, сообщает РБК.
Пассажиропоток «Аэрофлота», «России» и «Победы» в год пандемии коронавируса составил 30,1 млн человек, что в два раза меньше результате 2019года.
Примечательно, что из трех «родственных» авиакомпаний только лоукостер «Победа» завершил 2020 год в прибылью. При этом перевозчик в апреле и мае, когда действовали строгие карантинные ограничения, полностью приостанавливал полеты.