Станислав Черчесов сообщил о возвращении Артема Дзюбы в сборную
Дзюба сыграет в ближайших трех матчах в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. 24 марта Россия сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией, а 30 марта - со Словакией
Главный тренер национальной сборной по футболу Станислав Черчесов сообщил о возвращении в команду Артем Дзюбы, который был отстранен из-за секс-скандала.
В интервью изданию «Рейтинг букмекеров» наставник российской сборной сообщил, что Дзюба сыграет в ближайших трех матчах в рамках отборочного турнира Чемпионата мира 2022 года. 24 марта Россия сыграет с Мальтой, 27 марта - со Словенией, а 30 марта - со Словакией.
Артем Дзюба был отстранен от тренировок в сборной осенью прошлого года. Такое решение тренерский состав принял из-за «слива» в интернет интимного видео с участием известного футболиста.
Многие болельщики осудили отстранение Дзюбы, однако Черчесов объяснил свое решение тем, что к футболисту сейчас приковано слишком много внимания, а команда должна готовиться к матчам в спокойной обстановке.