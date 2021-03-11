В отделах полиции Петербурга скончался уже второй задержанный за две недели
Последний случай произошел 9 марта. 56-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство, после того как он поссорился с хозяином квартиры, которую арендовал
В петербургской полиции за последние две недели скончался уже второй задержанный.
Последний случай произошел 9 марта. 56-летнего мужчину задержали за мелкое хулиганство, после того как он поссорился с хозяином квартиры, которую арендовал.
Хулигана доставили в отдел полиции, а после составления протокола отправили «в спецпомещение для содержания задержанных лиц». Ночью задержанному стало плохо. Сотрудники полиции вызвали «скорую помощь», но мужчина от госпитализации отказался. Утром дежурные повторно вызвали врачей, однако мужчина скончался, сообщает Znak.com со ссылкой на ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
Причина смерти задержанного не сообщается.
Напомним, что в конце февраля в другом отделении полиции скончался 29-летний петербуржец, задержанный за управление автомобилем без прав. Молодой мужчина внезапно скончался, а родственникам о его смерти сообщили не сразу. По версии полиции, он умер в результате сердечного приступа. Однако адвокат петербуржца сообщила, что на его теле была обширная гематома, на шее - следы приложения силы, а на скуле – кровоподтек.