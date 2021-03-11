Компания Google выплатила штраф в 3 млн рублей за отказ фильтровать контент
Ранее Google уже заплатила российским властям 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента, однако вскоре в отношении сервиса было возбуждено дело о повторном нарушении. Компании тогда назначили еще один штраф в размере 1,5 млн рублей
Компания Google выплатила штраф в размере 3 млн рублей за отказ выполнять требования Роскомнадзора о фильтрации контента в поисковой выдаче.
Ранее Google уже заплатила российским властям 700 тысяч рублей за неудаление запрещенного контента, однако вскоре в отношении сервиса было возбуждено дело о повторном нарушении. Компании тогда назначили еще один штраф в размере 1,5 млн рублей.
В Роскомнадзоре сообщили, что в поисковой выдаче Google осталось не менее 30% ссылок на запрещенный контент (пропаганда наркотиков, детская порнография, призывы к суицидам и т.д.).
Напомним, что 10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении скорости работы Twitter из-за отказа соцсети удалить противоправный контент. После этого заявления многие российские сайты и сервисы временно перестали работать, но у Twitter проблем не было.