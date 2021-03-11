Член ОНК Марина Литвинович заявила о планах баллотироваться в Госдуму
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которую сейчас пытаются исключить из организации, заявила о планах баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.
Член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которую сейчас пытаются исключить из организации, заявила о планах баллотироваться в депутаты Госдумы РФ.
В беседе с «МБХ медиа» правозащитница сообщила, что если ее все же выгонят из ОНК, то она поборется за депутатский мандат. Литвинович отметила, что в любом случае продолжит помогать заключенным.
«Если меня лишают возможности помогать заключенным, пойду представлять людей в парламенте, защищать их права. Пока не думала, самовыдвиженцем или от какой-то партии. Я в любом случае продолжу свою деятельность, если не в ОНК, то в другом месте», - добавила правозащитница.
Марина Литвинович является наиболее активным членом ОНК Москвы и регулярно посещает арестантов в СИЗО и колониях. Ее исключение инициировал заместитель председателя комиссии Николай Зуев, а большая часть членов организации эту инициативу поддержали.
Формальным поводом для изгнания Марины Литвинович из ОНК стало обвинение в ее адрес в разглашении данных следствия по делу юриста ФБК (включен в реестр инагентов) Любови Соболь.
Известные российские правозащитники вступились за Литвинович и потребовали остановить процедуру ее исключения из ОНК. В противном случае доверие граждан к наблюдательной комиссии будет подорвано.