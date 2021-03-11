В Госдуму поступил законопроект об отмене НДФЛ для граждан с зарплатой меньше 17 тысяч рублей
От уплаты налога предлагается освободить россиян с годовым доходом менее 204 тысяч рублей или менее 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных граждан вводится новая прогрессивная шкала подоходного налога, растущая в зависимости от размера доходов
На рассмотрение депутатов Госдумы РФ поступил законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
От уплаты налога предлагается освободить россиян с годовым доходом менее 204 тысяч рублей или менее 17 тысяч рублей в месяц. Для всех остальных граждан вводится новая прогрессивная шкала подоходного налога, растущая в зависимости от размера доходов.
Автор законопроекта депутат от ЛДПР Сергей Катасонов считает, что его инициатива позволит повысить доходы мало- и среднеобеспеченных россиян за счет их освобождения от уплаты НДФЛ, смягчить социальное неравенство и увеличить поступления в бюджет благодаря прогрессивной шкале налога.
В документе также говорится, что для граждан с годовым доходом в размере от 204 тысяч рублей до 5 млн рублей ставка НДФЛ останется прежней – 13%, для россиян с доходом от 5 до 10 млн рублей – 15%, а для доходов от 10 млн рублей - 1,3 млн рублей плюс 25% с суммы, превышающей 10 млн рублей.
Напомним, что с 1 января 2021 года россияне, которые зарабатывают более 5 млн рублей в год, платят налог на доход в размере 15%. Дополнительные доходы в бюджет от повышения НДФЛ власти пообещали тратить на лечение тяжелобольных детей.