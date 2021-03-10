Госдума приняла в первом чтении законопроект об освобождении чиновников от наказания за «случайную» коррупцию
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, парламентариев, силовиков, сотрудников госкомпаний и избирательных комиссий от ответственности за «случайную» взятку
Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который освобождает чиновников, судей, парламентариев, силовиков, сотрудников госкомпаний и избирательных комиссий от ответственности за «случайную» взятку. Речь идет о совершении коррупционного преступления «по независящим от них обстоятельствам».
Согласно этому законопроекту, государственных служащих предлагается не наказывать за несоблюдение ими антикоррупционного законодательства, если это нарушение будет признано «последствием обстоятельств, независящих от обвиняемого».
Таковыми являются обстоятельства, которые находятся вне контроля государственного служащего, а также обстоятельства «непреодолимой силы, например, стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия и теракты, а также запретительные или ограничительные меры».
Решать, какие именно обстоятельства «вынудили» чиновника или судью взять незаконное вознаграждение, будет комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих, сообщает «Интерфакс».