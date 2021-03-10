Роскомнадзор объяснил проблемы с доступом к некоторым сайтам аварией в дата-центре в Страсбурге
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что сегодняшние проблемы с доступом к сервисам YouTube, Google и другим связаны с проведением работ по замедлению скорости работы Twitter на территории России
Роскомнадзор опроверг информацию о том, что сегодняшние проблемы с доступом к сервисам YouTube, Google и другим связаны с проведением работ по замедлению скорости работы Twitter на территории России.
В ведомстве уверяют, что проблемы в работе некоторых сайтов и сервисом связаны с аварией в центре обработки данных (ЦОД) в Страсбурге. Сама же авария также не связана с замедлением работы соцсети Twitter.
По данным французских СМИ, пожар в здании дата-центра компании OVHcloud в Страсбурге привел к проблемам с доступом к тысячам сайтов в европейских странах, сообщает «КоммерсантЪ».
Напомним, что утром в среду также были недоступны сайты государственных органов власти в России. Так, временно не работали сайты Кремля, правительства, Госдумы и самого Роскомнадзора. Интернет-пользователи связали это с заявлением РКН о замедлении работы Twitter из-за отказа соцсети удалить запрещенный контент.
Помимо этого, россияне жаловались на плохую работу сервисов «Яндекса», Google, МТС, Qiwi, «Почты России» и других компаний. Однако власти объяснили отсутствие доступа к российским сайтам и сервисам проблемами на узле «Ростелекома».