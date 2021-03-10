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10 марта 2021, 16:01

Журналистам во время митингов запретят близко подходить к сотрудникам полиции

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам «вплотную приближаться» к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов

Журналистам во время митингов запретят близко подходить к сотрудникам полиции
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам «вплотную приближаться» к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С таким предложением депутат выступил во время заседания комитета, которое было посвящено обеспечению безопасности сотрудников СМИ на протестных акциях.

«Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков УМВД или омоновцев, то, конечно, это ни в какие ворота не лезет», - посетовал Александр Хинштейн, слова которого приводит ТАСС.

Депутат уверен, что запрет журналистам подходить к силовикам ближе, чем на метр, сможет гарантировать им «абсолютную безопасность».

Примечательно, что во время протестных акций в поддержку Алексея Навального в январе и феврале были зафиксированы случаи, когда сотрудники силовых ведомств сами подходили к журналистам в жилетах «Пресса» и применяли к ним дубинки.

В свою очередь в Росгвардии, чтобы исключить задержания журналистов, предложили заранее формировать пул работающих на митингах сотрудников СМИ. Журналистам можно выделить отдельное «компактное» место на массовых мероприятиях, тогда и ОМОН будет понимать, что «это группа журналистов, и не станет ее трогать».

Судя по всему, по наличию шлемов и жилетов с крупной надписью «Пресса» силовики не в состоянии понять, что перед ними находятся журналисты. Так же как наличие редакционного задания и пресс-карты не мешает правоохранителям задерживать сотрудников СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности.

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