Журналистам во время митингов запретят близко подходить к сотрудникам полиции
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам «вплотную приближаться» к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн предложил запретить журналистам «вплотную приближаться» к сотрудникам правоохранительных органов во время митингов. С таким предложением депутат выступил во время заседания комитета, которое было посвящено обеспечению безопасности сотрудников СМИ на протестных акциях.
«Когда журналисты практически висят на руках у сотрудников спецполков УМВД или омоновцев, то, конечно, это ни в какие ворота не лезет», - посетовал Александр Хинштейн, слова которого приводит ТАСС.
Депутат уверен, что запрет журналистам подходить к силовикам ближе, чем на метр, сможет гарантировать им «абсолютную безопасность».
Примечательно, что во время протестных акций в поддержку Алексея Навального в январе и феврале были зафиксированы случаи, когда сотрудники силовых ведомств сами подходили к журналистам в жилетах «Пресса» и применяли к ним дубинки.
В свою очередь в Росгвардии, чтобы исключить задержания журналистов, предложили заранее формировать пул работающих на митингах сотрудников СМИ. Журналистам можно выделить отдельное «компактное» место на массовых мероприятиях, тогда и ОМОН будет понимать, что «это группа журналистов, и не станет ее трогать».
Судя по всему, по наличию шлемов и жилетов с крупной надписью «Пресса» силовики не в состоянии понять, что перед ними находятся журналисты. Так же как наличие редакционного задания и пресс-карты не мешает правоохранителям задерживать сотрудников СМИ, выполняющих свои профессиональные обязанности.