10 марта 2021, 15:40
Во время обыска по месту жительства главы Минздрава Алтая оперативники нашли в туалете тайник с деньгами
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска по месту жительства главы Минздрава республики Алтай Сергея Коваленко обнаружили в его туалете тайник с деньгами. В нем находились 6 миллионов рублей
Фото: news.myseldon.com
Сотрудники правоохранительных органов в ходе обыска по месту жительства главы Минздрава республики Алтай Сергея Коваленко обнаружили в его туалете тайник с деньгами. В нем находились 6 миллионов рублей.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что высокопоставленный региональный чиновник сам показал оперативникам тайник в туалете.
Глава Минздрава республики Алтай проходит по делу, возбужденному по статье получение взятки. По версии следствия, министр брал откаты с коммерческих структур за подписание государственных контрактов на закупку медицинского оборудования в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией.
Общая сумма взяток за заключение госконтрактов в сфере здравоохранения оценивается в 4,6 млн рублей.