Начальник московской полиции назвал оправданным применение физической силы против участников протеста
Руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов назвал «оправданным» применение насилие в отношении участников протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля
Руководитель ГУ МВД по Москве Олег Баранов назвал «оправданным» применение насилие в отношении участников протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля.
Г-н Баранов заявил, что в ходе протестных акций столичные полицейские «действовали в соответствии с действующим законодательством», а также применяли в отношении граждан «физическую силу, приемы самбо и специальные средства», которые разрешено применять, сообщает ТАСС.
Начальник московской полиции также опроверг информацию о получении некоторыми журналистами травм в результате жестких действий силовиков. По словам Баранова, проверка не обнаружила травм у журналисток «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой и Татьяны Васильчук.
Напомним, что Елизавета Кирпанова после акции протеста 23 января сообщила, что сотрудники полиции били ее дубинками, хотя на ней был жилет с надписью «Пресса». Татьяну Васильчук силовик ударил дубинкой по голове.
Напомним, что в ходе протестных акций в январе и феврале силовики задержали 195 журналистов, которые находились там по заданию редакции. Некоторые журналисты пожаловались на избиения со стороны правоохранителей. После митингов российские СМИ потребовали возбудить уголовные дела в отношении силовиков, которые превышали свои полномочия и применяли силу к журналистам. По состоянию на март 2021 года ни одного уголовного дела в отношении сотрудников правоохранительных органов возбуждено не было.