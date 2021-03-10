Евросоюз включит российскую вакцину «Спутник V» в свой «ковидный паспорт»
Евросоюз может включить в свои «ковидные паспорта» российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это позволит в будущем российским туристам посещать страны ЕС
Евросоюз может включить в свои «ковидные паспорта» российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Это позволит в будущем российским туристам посещать страны ЕС.
По данным Bloomberg, «ковидный паспорт» или «зеленый сертификат» будет включать информацию о том, какой именно вакциной турист сделал прививку против коронавируса, болел ли турист, а также включать результаты его теста на COVID-19.
После введения «ковидных паспортов» власти Евросоюза планируют открыть свои границы для туристов без риска ухудшения эпидемиологической обстановки.
Одновременно с этим, в проекте решения Еврокомиссии отмечается, что вакцинация является добровольной и необязательной, а сертификат не должен быть условием для свободного передвижения граждан.
Отметим, что вопрос о введении «ковидных паспортов» страны ЕС хотят ввести, чтобы не пропустить из-за пандемии еще один туристический сезон.