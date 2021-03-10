Супруга «массажиста Путина» зарегистрировала фармацевтическую фирму вместе с оборонным институтом
Супруга Константина Голощапова, известного по прозвищу «массажист Путина», стала партнером Института инженерной физики (МОУ ИИФ). Последний входит в российский оборонно-промышленный комплекс
Супруга Константина Голощапова, известного по прозвищу «массажист Путина», стала партнером Института инженерной физики (МОУ ИИФ). Последний входит в российский оборонно-промышленный комплекс.
Ирая Гильмутдинова и МОУ ИИФ зарегистрировали компанию «Аксиофарм», причем жене «массажиста Путина» досталась доля в размере 45% акций, а государственному институту – только 10%. Еще 35% акций принадлежат главе ИИФ Алексею Царькову, а оставшиеся 10% – микробиологу Юлии Ананьиной, сообщает «МБХ медиа».
Фирма «Аксиофарм» займется оптовой торговлей фармацевтической продукцией и медицинскими изделиями, а также производством машин и оборудования специального назначения. Помимо этого, компания планирует проводить научные исследования и разработки в области биотехнологий.
Отметим, что близкого к президенту Владимиру Путину основателя Русского афонского общества Константина Голощапова российские СМИ называют одним из самых закрытых и влиятельных людей в стране.
Год назад финские СМИ сообщили, что «массажисту Путина» принадлежит элитный поселок на местном горнолыжном курорте Тахко с собственной часовней.