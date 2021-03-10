Мэр Москвы отменит все антиковидные ограничения. Но запрет на проведение митингов останется
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах снять все антикоронавирусные ограничения в столице в связи с сокращением количества новых заражений COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах снять все антикоронавирусные ограничения в столице в связи с сокращением количества новых заражений COVID-19.
Градоначальник заявил об отмене всех ограничений, кроме масочного режима в общественных местах и запрета на проведение массовых мероприятий. Последний власти уже год как используют в качестве основного аргумента при вынесении отказа в проведении протестных акций. Причем гражданам под предлогом пандемии коронавируса запрещают даже проводить одиночные пикеты, которые не требуют согласования.
Собянин пояснил, что в зависимости от темпов вакцинации против коронавируса оставшиеся ограничения будут отменять весной. Ранее в мэрии сообщили, что прививку против COVID-19 поставили более 700 тысяч человек.