Сайты Кремля, правительства и Госдумы стали недоступны после замедления скорости работы Twitter
Официальные сайты Кремля, правительства РФ и Госдумы оказались недоступны для пользователей на некоторое время после того, как Роскомнадзор начали принимать меры по замедлению скорости работы соцсети Twitter. Примечательно, что работать перестал и сайт РКН
Официальные сайты Кремля, правительства РФ и Госдумы оказались недоступны для пользователей на некоторое время после того, как Роскомнадзор начали принимать меры по замедлению скорости работы соцсети Twitter. Примечательно, что работать перестал и сайт РКН.
По данным Znak.com, в Госдуме вообще пропал интернет, что парализовало работу депутатов и аппарата. «Работа просто встала», - пожаловались парламентарии.
На сбой в работе интернета также пожаловались клиенты государственной компании «Ростелеком». Портал Downdetector уточняет, что проблемы с подключением к Сети возникли в Москве, Саратове, Якутске, Краснодаре, Ставрополе, Казани, Новосибирске, Санкт-Петербурге.
Напомним, Роскомнадзор объявил, что с 10 марта будет замедлять скорость работы Twitter на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных компьютеров. Санкции в отношении соцсети были введены за отказ удалять по требованию ведомства запрещенную информацию.
Напомним, что в последний раз крупный сбор в работе российских сайтов был зафиксирован, когда Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. При этом сам сервис продолжал работать.