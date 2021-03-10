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Бизнес
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10 марта 2021, 12:39

Силовики задержали бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» по делу о хищении 8 млрд рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (торговые сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева

Силовики задержали бывшего совладельца компании «ТД Интерторг» по делу о хищении 8 млрд рублей
Фото: bankrot.org

В Санкт-Петербурге сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России задержали бывшего совладельца компании ООО «ТД Интерторг» (торговые сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдулаева. Вместе с ним силовики задержали двух юриста и финансового директора компании.

Бизнесмена и топ-менеджеров «ТД Интероторг» задержали по подозрению в хищении 8 млрд рублей у государственного Сбербанка. Речь идет о банковском кредите, часть которого была выведена за границу.

По данным РБК, по этому делу также проходит человек, который помогал бизнесменам выводить заемные средства в иностранные банки.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Оперативники уже провели более 30 обысков.

Согласно материалам следствия, топ-менеджеры «ТД Интерторг» похитили 8 млрд рублей из кредита, оформленного в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Также подозреваемые предоставили банку документы с недостоверной информацией о финансовом положении компании, чтобы скрыть высокие кредитные риски.

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