Соцсети Facebook вслед за Twitter пригрозили замедлением скорости работы в России
Российские власти пригрозили социальной сети Facebook замедлением скорости работы из-за отказа выполнять требования законодательства нашей страны. Аналогичная мера воздействия уже была принята в отношении Twitter
Российские власти пригрозили социальной сети Facebook замедлением скорости работы из-за отказа выполнять требования законодательства нашей страны. Аналогичная мера воздействия уже была принята в отношении Twitter.
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил в беседе с «Интерфаксом», что скорость работы Facebook пока решили не замедлять, потому что эта соцсеть, в отличие от Twitter, «хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора».
Тем не менее, поскольку Facebook не удалил в полном объеме запрещенную информацию по требованию РКН, то соцсеть является следующим кандидатом на замедление скорости работы.
Напомним, что с 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter на всех мобильных телефонах и частично на стационарных компьютерах. Такое решение было принято из-за отказа соцсети удалить публикации, склоняющие к суициду, детскую порнографию и материалы об использовании наркотиков.