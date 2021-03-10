Россиянам могут закрыть удаленный доступ к госуслугам из-за отказа сдать биометрические данные
В правительстве считают, что сбор биометрических данных граждан идет очень медленно, и предложили ускорить этот процесс «административными мерами». Одной из этих мер является закрытие удаленного доступа к государственным услугам
Российские власти планируют закрыть удаленный доступ к некоторым госуслугам для граждан, которые не предоставили свои биометрические данные.
В конце февраля в Министерстве цифрового развития состоялось совещание, посвященное использованию биометрии. Участники мероприятия констатировали, что сбор биометрических данных граждан идет очень медленно, и предложили ускорить этот процесс «административными мерами», сообщает «КоммерсантЪ».
Так, правительство собирается разрешить сдавать биометрические данные в МФЦ и через специальное мобильное приложение, которое сейчас разрабатывает «Ростелеком». Кроме того, предлагается закрыть удаленный доступ к ряду государственных услуг тем, кто отказывается предоставлять биометрические данные. Каких именно госуслуг это коснется, не уточняется.