Российские власти решили ввести «налог на блогеров»
Согласно данным компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Многие из них получают деньги за рекламу на личные счета, а Налоговая служба такие платежи не квалифицирует как коммерческие
Минцифры включило в план развития информационных технологий России «налог на блогеров», который придется платить Facebook, YouTube, Instagram, Twitter и TikTok. Иностранным интернет-платформам придется платить налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в своих аккаунтах.
В министерстве предлагают принять специальный федеральный закон, к работе над которым также привлекут Минфин, Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу, сообщают «Ведомости».
Согласно данным компании BloggerBase, в 2020 году российские видеоблогеры заработали около 18 млрд рублей. Многие из них получают деньги за рекламу на личные счета, а Налоговая служба такие платежи не квалифицирует как коммерческие. В итоге, бюджет страны не получает доход с рекламного бизнеса блогеров.
Юристы отмечают, что для уплаты «налога на блогеров» иностранным платформам необходимо открыть в России свои полноценные представительства. Кроме того, властям еще придется установить личности блогеров, которые зарабатывают на рекламе.