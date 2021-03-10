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10 марта 2021, 10:59

В Госдуме предложили запретить продажу животных на птичьих рынках и в зоомагазинах

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») предложил ввести запрет на торговлю животными на птичьих рынках и в зоомагазинах

В Госдуме предложили запретить продажу животных на птичьих рынках и в зоомагазинах
Фото: kazned.ru

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») предложил ввести запрет на торговлю животными на птичьих рынках и в зоомагазинах. Депутат уже подготовил соответствующий законопроект. Сейчас документ находится на рассмотрении в правительстве.

Владимир Бурматов в беседе с порталом Znak.com заявил, что сейчас в нашей стране нет требований, которые бы предъявлялись к местам для продажи животных. В итоге, животные живут в стесненных условиях, у них нарушен рацион питания, их не выгуливают и не оказывается ветеринарная помощь. Продавцы тем самым наносят питомцам психологическую травму, а многие из них заболевают.

Зоомагазинам также могут запретить продавать животных и сосредоточиться на реализации кормов, лекарств и аксессуаров для домашних питомцев. По мнению единоросса, продавать домашних животных следует только в аккредитованных питомниках.

«На птичьем рынке вы, скорее всего, купите больное животное, а в зоомагазине — инвалида», - констатировал парламентарий.

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