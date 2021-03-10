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Общество
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10 марта 2021, 10:50

В России вакцинация от коронавируса может стать регулярной

Вакцинация от коронавирусной инфекцией в России может стать регулярной. Об этом сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова

В России вакцинация от коронавируса может стать регулярной
Фото: uvao.mos.ru

Вакцинация от коронавирусной инфекцией в России может стать регулярной. Об этом сообщила вице-премьер и глава оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова.

Чиновница отметила, что коронавирус постепенно превращается в сезонный вирус, как грипп, поэтому и прививки придется делать регулярно.

«Конечно, сейчас все «подрасслаблены» и считают, что ковид уходит. Действительно, ситуация сейчас лучше, но пока еще вирус никуда не уходит, надо беречь себя и своих близких», - добавила Татьяна Голикова, слова которой приводит ТАСС.

Одновременно с этим вице-премьер отметила, что пока ни у одной страны мира нет четких ответов на вопрос, сколько времени может сохраняться иммунитет от коронавирусной инфекции, чтобы понять, как часто придется ставить прививку против COVID-19.

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