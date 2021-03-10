Скорость работы Twitter замедлили для российских пользователей по требованию Роскомнадзора
Скорость работы социальной сети Twitter для российских пользователей с 10 марта замедлилась по решению Роскомнадзора. Следующий шаг ведомства – блокировка соцсети на территории РФ
Скорость работы социальной сети Twitter для российских пользователей с 10 марта замедлилась по решению Роскомнадзора. Следующий шаг ведомства – блокировка соцсети на территории РФ.
В заявлении РКН говорится, что Twitter с сегодняшнего дня будет работать для россиян медленней на всех мобильных устройствах, а также на 50% компьютеров, ноутбуков и других стационарных устройствах.
Надзорное ведомство также пригрозило популярной социальной сети блокировкой, если она и дальше будет отказываться от соблюдения требований российского законодательства.
Скорость работы Twitter российские власти замедлили из-за бездействия администрации сервиса в выполнении требования властей о блокировке запрещенного на территории РФ контента. В РКН заявили, что эта соцсеть с 2017 года не удаляет публикации, склоняющие подростков к совершению суицидов, а также детскую порнографию и информацию об использовании наркотических средств.