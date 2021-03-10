Депутатов Мосгордумы Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из фракции КПРФ
Елена Шувалова рассказала, что их исключили за деятельность, которая «не укладывается в курс фракции КПРФ в московском парламенте». Депутатов обвинили в «нанесении вреда» фракции коммунистической партии
Фото: stolica-s.su
Депутатов Московской городской думы Елену Шувалову и Дмитрия Локтева исключили из фракции КПРФ.
Елена Шувалова рассказала «МБХ медиа», что их исключили за деятельность, которая «не укладывается в курс фракции КПРФ в московском парламенте». Депутатов обвинили в «нанесении вреда» фракции коммунистической партии, но конкретных претензий не предъявили.
Депутат Шувалова считает, что фракция уже «полностью слилась с действиями правительства Москвы», которое в свою очередь «работает в интересах строительных и транспортных олигархов».
Отметим, что Елена Шувалова и Дмитрий Локтев ранее отказались голосовать за проект столичного бюджета, который «разрушает Москву». За это они были исключены из коммунистической партии.