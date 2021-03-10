10 марта 2021, 08:05
Продюсер Игорь Матвиенко напишет гимн для Федеральной службы охраны
Федеральная служба охраны президента России (ФСО) обзаведется собственным гимном. Написать гимн для спецслужбы доверили известному продюсеру и автору многих хитов Игорю Матвиенко
Фото: glebzvezda.ru
Федеральная служба охраны президента России (ФСО) обзаведется собственным гимном. Написать гимн для спецслужбы доверили известному продюсеру и автору многих хитов Игорю Матвиенко.
«Когда вы услышите гимн ФСО, над которым я работаю, вы поймете, что это абсолютно лирическая песня», - сообщил сам Игорь Матвиенко, слова которого приводит телеканал «Дождь».
Работа над гимном ФСО пока еще не завершилась, а публике песню представят после того, как она пройдет все согласования.
Отметим, что продюсер Матвиенко является также автором гимна сухопутных войск России.