Западные правозащитные организации потребовали от ООН осудить уголовное преследование Любови Соболь
Десятки правозащитных организаций из 25 стран мира обратись в ООН с призывом осудить уголовное преследование юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь и потребовать от российских властей ее освобождения
Десятки правозащитных организаций из 25 стран мира обратись в ООН с призывом осудить уголовное преследование юриста Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) Любови Соболь и потребовать от российских властей ее освобождения.
Швейцарская НКО UN Watch сообщает, что заявление в поддержку Любови Соболь подписали около 40 правозащитных организаций, аккредитованных при ООН. Это заявление было передано генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу и верховному комиссару по правам человека Мишель Бачелет.
Западные правозащитники обратили внимание на абсурдность уголовных дел, возбужденных российским следствием против юриста ФБК. Напомним, что Соболь является фигуранткой «санитарного дела» и дела о «незаконном проникновении» в жилище одного из предполагаемых отравителей Алексея Навального – сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева.
Правозащитники отметили, что дело о якобы нарушении антиковидных норм во время протестного митинга является абсурдным и в полной мере разоблачает «лицемерие Кремля». Западные НКО напомнили, что в разгар пандемии коронавируса в июле 2020 года именно президент Владимир Путин «призвал россиян массово участвовать в фальсифицированном общенациональном голосовании по внесению поправок в Конституцию, чтобы он мог править пожизненно».
«Мы призываем вас потребовать, чтобы российское правительство соблюдало свои обязательства. Чтобы вы осудили незаконное задержание, арест и уголовный процесс над госпожой Соболь», - говорится в заявлении правозащитников.