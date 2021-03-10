Главу Минздрава республики Алтай задержали по подозрению в получении взяток
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Минздрава республики Алтай Сергея Коваленко. Чиновника подозревают в получении взятки. Сейчас министр находится в следственном управлении
Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Минздрава республики Алтай Сергея Коваленко. Чиновника подозревают в получении взятки.
РИА Новости сообщает, что сейчас Сергей Коваленко находится в следственном управлении. С ним проводятся следственные действия.
В правительстве республики Алтай задержание министра здравоохранения пока не прокомментировали.
По предварительным данным, задержание г-на Коваленко связано с заключением государственных контрактов на поставку медицинских изделий. Чиновник за взятку оказывал коммерческим структурам содействие в заключении госконтрактов. Размер взяток следствие оценивает в 5 млн рублей, сообщает «КоммерсантЪ».
В рамках уголовного дела в министерстве здравоохранения и в офисах компаний-подрядчиков проходят обыски.