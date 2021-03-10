10 марта 2021, 04:22
Губернатор Подмосковья предложил ввести рассрочку по оплате «коммуналки»
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дать местным жителям рассрочку по оплате коммунальных услуг, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКУ в связи с затянувшимися морозами
Фото: ok.ru
Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил дать местным жителям рассрочку по оплате коммунальных услуг, а также освободить их от штрафов за неуплату счетов за ЖКУ в связи с затянувшимися морозами.
В эфире телеканала «360» глава Подмосковья отметил, что в этом году зима в регионе выдалась морозная, и пока теплее не становится. В ближайшие дни в области дневная температура составит -11,-13 градусов, а по ночам будет холодать до -22.
Из-за морозов энергопотребление в жилых домах увеличивается, а людям приходят счета на 10-12 тысяч рублей вместо 6-8 тысяч рублей. В этой связи губернатор предложил «сделать шаг навстречу» людям и ввести рассрочку по оплате «коммуналки».