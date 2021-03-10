10 марта 2021, 03:16
Пензенские силовики задержали школьника за планы расстрелять одноклассников
Задержанный – учащийся одной из школ Верхнего Ломово Пензенской области. По данным следствия, подросток написал в соцсети, что у него дома якобы есть ружье и он собирается расстрелять своих одноклассников, с которыми он находится в конфликте
Фото: vnd12.ru
В Пензенской области сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в подготовке убийства своих одноклассников.
Задержанный – учащийся одной из школ Верхнего Ломово Пензенской области. По данным следствия, подросток написал в соцсети, что у него дома якобы есть ружье и он собирается расстрелять своих одноклассников, с которыми он находится в конфликте.
В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту». Суд поместил школьника под домашний арест.