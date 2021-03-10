СКР закрыл одно уголовное дело против подростков, которые обсуждали взрыв здания ФСБ в компьютерной игре
Следственный комитет по Красноярскому краю прекратил уголовное дело об организации террористического сообщества в отношении трех подростков, которых задержали за обсуждение планов взрыва здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft
Следственный комитет по Красноярскому краю прекратил уголовное дело об организации террористического сообщества в отношении трех подростков, которых задержали за обсуждение планов взрыва здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
Одновременно с этим СКР оставил в силе обвинение по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», сообщает «Новая газета».
По первой статье дело против Никиты Уварова, Дениса Михайленко и Богдана Андреева закрыто за отсутствием состава преступления. Подростки имеют право на реабилитацию и компенсацию за незаконное уголовное преследование.
Следствие закрыло дело после того, как в ходе расследования пришло к выводу, что уровень организованности группы из трех школьников «не обладает необходимой структурированностью».
По второй статье подростков обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности с целью изменения конституционного строя и «мести за несправедливо, по их мнению, осужденных единомышленников». По версии СКР, школьники якобы готовились к взрывам зданий, занимаемых правоохранительными органами.
Подростков задержали за расклеивание листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого осудили за поджог офиса «Единой России». В телефонах школьников силовики обнаружили переписку, в которой они обсуждали взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.