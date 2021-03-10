Оператор RT рассказал, что руководство заставило его следить за Навальным в клинике Шарите
Оператор немецкого подразделения российского государственного телеканала Russia Today Даниэль Ланг сообщил о требовании руководства шпионить за Алексеем Навальным, когда тот находился в берлинской клинике Шарите
Оператор немецкого подразделения российского государственного телеканала Russia Today Даниэль Ланг сообщил о требовании руководства шпионить за Алексеем Навальным, когда тот находился в берлинской клинике Шарите.
Даниэль Ланг рассказал изданию Bild, что после отравления Алексея Навального его добавили в секретный чат вместе с главредом немецкой редакции Екатериной Мавренковой и ее заместителем Динарой Токтосуновой. В этом чате Лангу дали задание следить за клиникой Шарите, а затем попросили следить за соседним госпиталем для военных. Когда же стало ясно, что информация из Москвы о том, что Навальный лечится в военной клинике не подтвердилась, что внимание сотрудников RT снова переключилось на Шарите.
Сначала оператор думал, что телеканал работает над материалом о лечении российского оппозиционера, но потом узнал, что речь идет о «спецзаказе».
Позже руководство попросило Ланга незаметно попасть в клинику и узнать, где находится палата Навального, сколько там контрольно-пропускных пунктов и проверить, насколько близко можно подойти к столь важному пациенту, который в то время находился в реанимации.
Также руководство просило оператора следить за соратниками оппозиционера Леонидом Волковым и Марией Певчих, которые в то время находились в Берлине.
Дэниэль Ланг считает, что весь собранный материал отправлялся главному руководителю RT Маргарите Симоньян.
Леонид Волков по поводу этой истории заявил, что «российские налогоплательщики платят бесполезному идиоту RT более 250 млн евро в год, а они даже не могут найти в Берлине кого-то, кто является публичным лицом и вообще не прячется».