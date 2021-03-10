10 марта 2021, 01:39
Власти Греции анонсировали открытие границ для всех иностранцев
Власти Греции анонсировали открытие границ для всех иностранных туристов до конца весны. Въезд будет открыт в случае благоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу
Фото: fishki.net
Власти Греции анонсировали открытие границ для всех иностранных туристов до конца весны. Въезд будет открыт в случае благоприятной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Глава Министерства туризма Греции Харис Теохарис сообщил, что с 14 мая в страну планируется пускать всех иностранцев, в том числе граждан России. Но перед этим Греция в апреле проведет «пилотное» открытие границ для жителей стран Евросоюза.
В Минтуризме при этом сообщили, что все иностранцы должны будут сделать прививку от COVID-19 либо иметь антитела к нему, а также предоставить отрицательный тест на коронавирус.
В прошлом году Греция разрешила въезжать в страну только 500 россиянам в неделю. Туристы должны были иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.