«Роснефть» потребовала удалить статью о покупке акций Pirelli. В 2014 году об этом сообщили все госСМИ
Госкомпания «Роснефть» подала иск к изданию «Важные истории» и редактору отдела расследований Роману Шлейнову из-за публикации под заголовком «Танцовщица для „Роснефти“», в которой говорилось о покупке акций производителя шин Pirelli
Госкомпания «Роснефть» подала иск к изданию «Важные истории» и редактору отдела расследований Роману Шлейнову из-за публикации под заголовком «Танцовщица для „Роснефти“», в которой говорилось о покупке акций производителя шин Pirelli. Нефтяная компания требует от редакции удалить эту статью, поскольку она порочит ее репутацию.
Роман Шлейнов рассказал «МБХ медиа», что в 2014 году об этой сделке сообщила пресс-служба компании, а новость растиражировали государственные СМИ. Более того, покупке акций Pirelli лично способствовал президент Владимир Путина. Однако сейчас «Роснефть» утверждает, что не покупала долю в итальянском производителе шин Pirelli.
«В материалах самой «Роснефти» можно это найти, в отчете Pirelli есть. Я не понимаю искренне, почему «Роснефть» настаивает так на том, что этого не было. Они хотят просто убрать публикацию с сайта и опубликовать текст, что это не соответствует действительности», - с удивлением отметил редактор отдела расследований «Важных историй».
Роман Шлейнов считает, что любой нормальный суд в этом споре должен встать на сторону журналистов. По словам журналиста, либо «Роснефть» хочет создать изданию имидж первых людей, которые выиграли суд против компании могущественного Игоря Сечина, либо «Роснефть» «настолько уверена в себе, что думают, что суд это проглотит».
Напомним, в расследовании «Важных историй» говорится, что «Роснефть» купила 13% акций Pirelli за 553 млн евро «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов». При этом из-за санкций в схему покупки ценных бумаг были вовлечены учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.