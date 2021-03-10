Общественная палата поддержала законопроект о тюремном сроке за оскорбление ветеранов
Общественная палата России поддержала законопроект депутата Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ)
Общественная палата России поддержала законопроект депутата Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ). По этой статье предлагается наказывать граждан крупными штрафами или лишением свободы до 5 лет.
Член Общественной палаты Максим Григорьев заявил, что в последнее время интернет заполонили «фейки» о Великой Отечественной войне с целью дискредитировать «подвиг целого народа и подвиги отдельных людей», сообщает Znak.com.
Соавтор законопроекта Ирина Яровая в свою очередь заявила, что «любому нормальному человеку должно быть оскорбительно и противоестественно «унижать ветеранов и распространять в отношении них клевету».
Законопроект об уголовной ответственности за оскорбление ветеранов ВОВ стал реакцией властей на приговор суда по делу оппозиционера Алексея Навального, которого обвинили в клевете в адрес участника войн Игната Артеменко. Суд назначил политику штраф в размере 850 тысяч рублей, хотя прокурор Екатерина Фролова просила приговорить его к 3,5 годам.
Поводом для возбуждения дела против Алексея Навального стал его комментарий по поводу агитационного ролика в поддержку поправки к Конституции РФ об обнулении президентских сроков Владимира Путина. В этом ролике снялись известные россияне, которых «разбавили» простыми гражданами, в частности, ветераном, моряком и многодетной матерью. Оппозиционер назвал участников ролика «холуями» и «позором страны», а его слова относились к известным россиянам, агитировавшим за обнуление сроков Путина.