Олимпийские и Паралимпийские Игры-2021 пройдут без иностранных болельщиков
Иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут летом 2021 года в Токио. Японское правительство не будет открывать въезд для иностранцев из-за высоких рисков ухудшения ситуации с коронавирусом
Иностранные болельщики не смогут посетить Олимпийские и Паралимпийские игры, которые пройдут летом 2021 года в Токио. Японское правительство не будет открывать въезд для иностранцев из-за высоких рисков ухудшения ситуации с коронавирусом.
По данным агентства Kyodo, власти Японии опасаются ввоза новых штаммов коронавирусной инфекции с открытием границ.
Окончательное решение по поводу допуска болельщиков на Игры-2021 будет принято на встрече с организаторов с представителями Международного олимпийского комитета (МОК), которая должна состояться до конца марта.
Японских болельщиков планируется допускать на церемонии открытия Игр и соревнования с ограничениями. Без зрителей пройдет и эстафета передачи олимпийского огня.
Напомним, что сейчас в Японию в связи с пандемией коронавируса могут въезжать иностранные граждане с долгосрочными визами и видом на жительство.