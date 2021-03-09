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09 марта 2021, 17:23

В Турции суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве российского посла

На скамье подсудимых оказались 28 человек. Пятерых суд оправдал, шестеро получили тюремные сроки от 5 до 9 лет, как минимум пять человек получили пожизненные сроки

В Турции суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве российского посла
Фото: indyturk.com

В Турции суд вынес приговор по делу об убийстве в Анкере российского посла Андрея Карлова, которое было совершено еще в 2016 году.

На скамье подсудимых оказались 28 человек. Пятерых суд оправдал, шестеро получили тюремные сроки от 5 до 9 лет, как минимум пять человек получили пожизненные сроки, передает РИА Новости.

Сейчас суд продолжает оглашать приговор по делу об убийстве российского посла.

Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Убийство совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован силовиками сразу после убийства российского чиновника.

Андрею Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

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