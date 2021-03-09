09 марта 2021, 17:23
В Турции суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве российского посла
На скамье подсудимых оказались 28 человек. Пятерых суд оправдал, шестеро получили тюремные сроки от 5 до 9 лет, как минимум пять человек получили пожизненные сроки
Фото: indyturk.com
В Турции суд вынес приговор по делу об убийстве в Анкере российского посла Андрея Карлова, которое было совершено еще в 2016 году.
На скамье подсудимых оказались 28 человек. Пятерых суд оправдал, шестеро получили тюремные сроки от 5 до 9 лет, как минимум пять человек получили пожизненные сроки, передает РИА Новости.
Сейчас суд продолжает оглашать приговор по делу об убийстве российского посла.
Андрей Карлов был убит в декабре 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. Убийство совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ. Он был ликвидирован силовиками сразу после убийства российского чиновника.
Андрею Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.