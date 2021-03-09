Авария на подводном трубопроводе «Сибура» в ХМАО могла произойти из-за дефектов трубы
По данным ведомства, причиной аварии и утечки широкой фракции легких углеводородов стали дефекты подводного трубопровода. В Ростехнадзоре сообщили, что труба не выдержала нагрузки
Ростехнадзор установил предварительные причины аварии на подводным трубопроводе компании «СибурТюменьГаз» на реке Обь в Ханты-Мансийском АО.
По данным ведомства, причиной аварии и утечки широкой фракции легких углеводородов (пропан-бутана) стали дефекты подводного трубопровода. В Ростехнадзоре сообщили, что труба не выдержала нагрузки, в результате чего произошла утечка газа и последующий взрыв, сообщает портал 86.ру.
Речь идет о дефектах в местах соединения участков трубопровода, из-за коррозии либо из-за повреждений, которые были вызваны окружающей средой.
Чиновники из мэрии Сургута в свою очередь предположили, что причиной пожара на Оби стала искра рыбацкого снегохода «Буран», который ехал по льду и попал в облако газа. При взрыве один человек получил ожоги.
Представитель Ростехнадзора Андрей Виль по поводу этой версии заявил, что водитель снегохода не мог стать причиной взрыва газа и пожара. ««Виновники» - не совсем корректное определение для рыбаков, предположительно оказавшихся во взрывоопасной среде на снегоходах». – сообщил сотрудник надзорного ведомства.
В «Сибуре» заявили, что пока не знают, что могло произойти с трубопроводом. В компании заверили, что экспертиза промышленной безопасности с современными методами внутритрубной диагностики была завершена в 2020 году. Дефектов на трубопроводе обнаружено не было.
Сейчас Ростехнадзор и Росприродназор устанавливают размер нанесенного окружающей среде ущерба. В «Сибуре» при этом утверждают, что негативных последствий для природы авария за собой не повлекла. В Ростехнадзоре, напротив, считают, что угроза окружающей среде очень даже реальна, так как там могло находиться около 700 тонн углеводородов.