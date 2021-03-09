09 марта 2021, 15:58
Медикам, учителям, летчикам и пожарным предоставили возможность досрочного выхода на пенсию
В соответствии с постановлением главы кабинета министров, для указанных профессий в стаж работы, который дает право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и допобразования
Российское правительство расширило варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и сотрудников противопожарной службы.
В соответствии с постановлением главы кабинета министров, для указанных профессий в стаж работы, который дает право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования.
Согласно старым нормам, в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, больничные, оплачиваемые отпуска, а также периоды перевода беременной сотрудницы на работу, которая исключает воздействие вредных факторов.
В правительстве отметили, что нововведение в первую очередь актуально для педагогов и медиков, которые часть посещают курсы повышения квалификации.