Московский полицейский отделался условным сроком за выстрел в ногу 13-летней школьнице
Симоновский райсуд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Ивана Князева, который выстрелил из травматического оружия в девочку-подростка, к трем годам лишения свободы условно
Симоновский райсуд Москвы приговорил бывшего сотрудника полиции Ивана Князева, который выстрелил из травматического оружия в девочку-подростка, к трем годам лишения свободы условно.
Суд также запретил подсудимому в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.
Сотрудники проекта психологической помощи «Подростки и котики» требовали переквалифицировать обвинение полицейскому на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего и насильственные действия сексуального характера. Петицию с этим требованием подписали более 100 тысяч человек, однако следствие оставило более мягкое обвинение в хулиганстве с применением насилия.
Инцидент произошел в конце 2020 года и попал в объектив камер наружного наблюдения. Полицейский Иван Князев, бывший в тот момент сотрудником ППС, выстрелил из травматического пистолета в ногу 13-летней девочке – дочери своих друзей. Подросток также рассказала, что Князев домогался до нее.