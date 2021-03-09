Леонид Гозман после участия в программе на Russia Today пожаловался в СКР на прослушку телефонных разговоров
Политик Леонид Гозман подал в Следственный комитет заявление о нарушении тайны телефонных переговоров после участия в прямом эфире на государственном телеканале Russia Today (RT). Гозман был приглашен на программу Антона Красовского «Антонимы»
Политик Леонид Гозман подал в Следственный комитет заявление о нарушении тайны телефонных переговоров после участия в прямом эфире на государственном телеканале Russia Today (RT). Гозман был приглашен на программу Антона Красовского «Антонимы».
Перед эфиром политик позвонил журналисту Игорю Яковенко и обсудил с ним редакционную политику RT. Также Гозман попросил своего собеседника помочь ему с подбором репортажей телеканала, которые журналист считает недостоверными, сообщает «Новая газета».
«Во время программы в прямом эфире Красовский, ерничая, заявил, что они все волнуются, что уже и из администрации президента звонили, что еду я, мол, с досье на Russia Today, на Симоньян и на Путина, которое дал мне Яковенко!», - рассказал Гозман.
Политик сделал вывод, что его телефонные разговоры кто-то прослушал, после чего передал информацию сотрудникам RT.
Теперь Леонид Гозман требует от Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту нарушения тайны телефонных переговоров, а также привлечь Антона Красовского в качестве подозреваемого по этому делу.